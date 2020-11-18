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Москва 24

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Общество

08:08

Космонавты проведут вебинары для школьников

досуг образование общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" совместно с Московским центром "Патриот.Спорт" проведет цикл онлайн-трансляций "Встречи с космосом".

Школьникам в возрасте от 8 до 18 лет расскажут о развитии космической отрасли в России. Всего запланировано 30 встреч, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал директор "Патриот.Спорт" Марат Кучушев, вебинары приурочены к 60-летнему юбилею первого в истории человечества космического полета Юрия Гагарина.

По его словам, "Встречи с космосом" – уникальная возможность из первых уст узнать о подготовке космонавтов, о стартовой площадке номер один и многом другом.

Трансляции пройдут с 20 ноября 2020 года по июнь 2021 года в социальных сетях Московского центра "Патриот.Спорт". Гостем первой встречи станет летчик-космонавт Роман Романенко.

Столичный Музей космонавтики ранее запустил первое в России музейное телевидение. Зрителей ждут интервью с космонавтами, а также выпуски со стартов и посадок космических кораблей.

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