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17 ноября, 19:15

"Москва сегодня": перинатальный центр откроют при 67-й больнице в ЗАО

город медицина видео Гульнара Солдатова

В Москве действуют четыре перинатальных центра. Также планируется открытие перинатального центра при 67-й больнице в западном округе.

Там условия отличаются более специализированным оборудованием. В частности, предусмотрены водяные матрасы, которые имитируют околоплодные воды.

В столице выхаживают 95% недоношенных детей. А недоношенными считаются рожденные раньше 37-й недели.

Каждый год в московских роддомах рождаются до 450 детишек массой меньше килограмма. И почти в 2 раза больше малышей массой от килограмма до 1,5.

У 5-10% малышей в РФ, рожденных меньше 1,5 килограмма, диагностируют ДЦП. А 80% детей, рожденных недоношенными, идут в школу вместе со сверстниками.

Что происходит сразу после рождения такого крохи? Подробнее – в программе "Москва сегодня".

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