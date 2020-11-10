"Москва сегодня": как лечат в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Каждый год по стране 400 тысяч детей попадают в больницы после аварий, падений и драк. Из них 75 тысяч только в Москве. Около 8,5 тысячи пациентов проходят лечение в стационаре НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ежегодно. Туда доставляют детей, кому необходимо длительное многоэтапное дорогостоящее лечение.
"Если ребенок изначально к нам поступил с тяжелой черепной травмой в течение года, мы за ним наблюдаем. Может быть операция. Не одна. Гематома убирается. Закрываются деформация черепа", – отметила первый замдиректора института, руководитель отдела реабилитации Светлана Валлиулина.
По ее словам, затем возможен повторный этап реабилитации. То же самое и с травмами спины. В этом случае активная реабилитация длится полгода. После этого резких улучшений ждать уже не стоит, отмечают врачи. Поэтому важны именно первые месяцы лечения.
Многое, чем пользуются медики в институте детский травматологии, по их словам, подсказано международным опытом. Важное отличие от клиник за рубежом – все этапы объединены в рамках одного института.
Подробнее – в программе "Москва сегодня".
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