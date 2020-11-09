Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент России Владимир Путин поручил сохранить объемы лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, сообщили на официальном сайте Кремля.

Данное поручение получили правительство РФ и высшие должностные лица регионов страны. Доклад по данному вопросу должен быть предоставлен не позднее 1 февраля 2021 года.

"Исходя из установленных полномочий обеспечить сохранение действующего объема лечения и лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями", – говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил обеспечить работу механизма оказания медпомощи детям, страдающими тяжелыми и хроническими заболеваниями. Сообщается, что он должен быть запущен с 1 января 2021 года и предусматривает помощь российским детям даже за рубежом.

В документе отмечается, что работа механизма должна быть обеспечена за счет средств, которые поступают в бюджет из повышенных налогов на доходы физических лиц. При этом должны быть урегулированы технические, организационные и финансовые вопросы функционирования механизма оказания медпомощи, говорится в сообщении. Отмечается, что правительство РФ должно предоставить доклад до 15 декабря 2020 года.

Ранее правительство выделило дополнительные средства на закупку иностранных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. Отмечалось, что деньги выделяются на лекарства, которые нужны больным детям по жизненным показаниям.