Правительство выделило деньги на лекарства для тяжелобольных детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство выделило дополнительные средства на закупку иностранных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как передает ТАСС, на заседании правительства глава кабмина сказал, что подписал документ, который "касается достаточно резонансной темы – дефицита лекарств для лечения детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы".
"К сожалению, мы пока еще не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто – их жизнь, родители готовы буквально на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов. Здесь мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором", – подчеркнул премьер.
Он добавил, что средства выделяются на лекарства, которые "нужны больным детям по жизненным показаниям".
Ранее Владимир Путин поручил правительству до 1 марта утвердить порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества, для оказания медпомощи. До 31 марта поручено разработать и утвердить концепцию совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. До 1 июля необходимо внести в законодательство изменения для реализации этой концепции.
13 января сообщалось, что Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении до 22 миллионов рублей на закупку иностранных лекарств для тяжелобольных детей.
Прошлой осенью "Московский эндокринный завод" получил разрешение на ввоз в страну 11 тысяч упаковок лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Первая партия рассчитана на год. Вторую партию лекарственного препарата "Фризиум" на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года.
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