Федеральный центр по лекарственному обеспечению появится в РФ

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В России планируется создать Федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
"В России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – заявили в пресс-службе кабмина.
Новое учреждение будет закупать медикаменты по федеральным программам. К ним относится лекарственное обеспечение граждан с орфанными и онкологическими заболеваниями, а также с ВИЧ и туберкулезом. Кроме того, в компетенции центра включены закупки вакцин, находящихся в национальном календаре прививок.
Предлагаемая система позволит наладить мониторинг уровня снабжения лекарствами в регионах РФ, а также прогнозировать потребности в дополнительных закупках.
Учредителем Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан будет Минздрав РФ. В течение месяца ведомство должно определить устав организации.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее систему маркировки лекарств. Упрощенный режим будет действовать до полной готовности всех участников отрасли.
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