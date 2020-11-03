Маркировка лекарств будет бесплатной в условиях пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Маркировка лекарств в России станет временно бесплатной. Такое решение принял Центр развития перспективных технологий, о чем сообщили в организации.
Оно будет распространяться на препараты, которые были произведены с ноября 2020 года по февраль 2021 года. Причиной принятия такого решения послужили пандемия коронавируса и повышенный спрос на лекарства.
"Это позволит упростить бизнес-процессы и снизить нагрузку на отрасль", – сообщили в ЦРПТ.
В организации уточнили, что эпидемиологическая обстановка в стране требует ускорения поставок лекарств, а также увеличения их производства. В связи с этим в ЦРПТ решили упростить процессы маркировки, тем самым разделив нагрузку с производителями.
"Этим мы поддержим производителей, дистрибьюторов и аптеки, которые работают в этой напряженной ситуации", – заявили в Центре.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении маркировки лекарств. В частности, препараты можно будет выводить из оборота сразу после уведомления системы о поступивших к ним лекарствах. Кроме того, теперь нет необходимости дожидаться подтверждения приемки препаратов от поставщиков.
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