Маркировка лекарств будет бесплатной в условиях пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маркировка лекарств в России станет временно бесплатной. Такое решение принял Центр развития перспективных технологий, о чем сообщили в организации.

Оно будет распространяться на препараты, которые были произведены с ноября 2020 года по февраль 2021 года. Причиной принятия такого решения послужили пандемия коронавируса и повышенный спрос на лекарства.

"Это позволит упростить бизнес-процессы и снизить нагрузку на отрасль", – сообщили в ЦРПТ.

В организации уточнили, что эпидемиологическая обстановка в стране требует ускорения поставок лекарств, а также увеличения их производства. В связи с этим в ЦРПТ решили упростить процессы маркировки, тем самым разделив нагрузку с производителями.

"Этим мы поддержим производителей, дистрибьюторов и аптеки, которые работают в этой напряженной ситуации", – заявили в Центре.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении маркировки лекарств. В частности, препараты можно будет выводить из оборота сразу после уведомления системы о поступивших к ним лекарствах. Кроме того, теперь нет необходимости дожидаться подтверждения приемки препаратов от поставщиков.