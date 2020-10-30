В российских аптеках рекордно возросли продажи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продажи лекарств в аптеках России в денежном выражении увеличились на 10,9% и достигли 819,7 миллиона рублей. Статистика приведена по итогам девяти месяцев 2020 года, сообщает "Ведомости" со ссылкой на исследование DSM Group.

Данное значение стало рекордным за последние шесть лет. За аналогичный период прошлого года сумма продаж составляла 739,1 миллиона рублей. По информации аналитической компании, в натуральном выражении реализация лекарств в аптеках демонстрирует падение третий год подряд.

В частности, за девять месяцев 2018 года такой показатель составлял 3,9 миллиарда упаковок, а в 2019 году продажи лекарств сократились на 1,5%, до 3,8 миллиарда. В 2020 году это значение упало до 3,7 миллиарда упаковок. Подобную динамику аналитики объясняют изменениями в структуре потребления.

В исследовании говорится, что в 2020 году выросли продажи лишь дорогих препаратов, стоимость которых начинается от 500 рублей. Их доля в общем объеме продаж в стоимостном выражении увеличилась на 3,6 процентного пункта и достигла 44%. Помимо того, доля лекарств стоимостью от 150 до 500 рублей сократилась на 1,3 процентного пункта, до 42,4%.

Ранее говорилось, что в аптеках Москвы зафиксирован резкий спрос на антибиотики и градусники. Провизоры отмечают, что с полок сметают даже антибиотики, которые, согласно закону, должны продавать только по рецепту.