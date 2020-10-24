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Общество

13:51

Минпромторг изменил работу системы маркировки лекарств

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Систему цифровой маркировки лекарств в РФ временно переводят в уведомительный режим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

В ведомстве рассказали, что за время работы системы были обнаружены два сбоя, которые оператор устранил в течение суток.

По словам министра, ведомства приняли решение в пик спроса временно изменить систему так, чтобы она позволяла "отпускать" товары сразу, не ожидая отклика от системы маркировки.

Также Мантуров подчеркнул, что задержек при приобретении препаратов наблюдаться не будет. Он сообщил, что, придя в аптеку, можно будет в стандартном порядке выбрать лекарство, оплатить покупку и сразу ее получить.

Ранее в Минздраве сообщили о том, что дефицита противовирусных средств в России не наблюдается. В ряде регионов, отмечают в ведомстве, спрос на определенные лекарства вырос, однако нехватку препаратов это не вызывает.

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