Эксперты оценили предложение наносить на медсправки QR-коды

В Госдуме предложили создать единую цифровую базу медицинских справок, чтобы можно было проверять их подлинность. Предполагается, что специально для этого на документы будут наносить QR-коды. Выясняем, помогут ли такие меры сократить число мошенников, предлагающих приобрести фиктивные бумаги.
Электронная база справок
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать единую электронную базу медицинских справок. Свою инициативу он собирается направить главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.
Предполагается, что в электронном каталоге должны регистрироваться все цифровые копии справок как государственных, так и частных клиник. Для проверки их подлинности на медицинские документы будут наносить QR-коды.
Также в письме депутат обратил внимание, что сейчас в интернете регулярно появляются мошеннические сайты, которые предлагают россиянам приобрести справки без посещения врачей.
В середине октября Росздравнадзор опечатал частную столичную клинику, которая незаконно выдавала справки об отсутствии COVID-19. Специалисты надзорного ведомства установили, что сотрудники медорганизации, проводя экспресс-тесты на антитела, выдавали клиентам справки об отсутствии коронавирусной инфекции в течение 15 минут. В документе же было указано, что проверяли пациентов с помощью метода ПЦР (полимеразной цепной реакции), результаты которого за такое короткое время не устанавливаются.
Помогут ли QR-коды убрать фиктивные справки?
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов признал, что существует проблема поддельных медицинских справок и ее надо решать. При этом, по его словам, такая система может способствовать утечке персональных данных, чего нельзя допустить.
"Проблему надо решать, но я не уверен в полной безопасности и эффективности предлагаемого метода", – добавил депутат.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал Москве 24, что запустить цифровую базу медицинских справок будет достаточно сложно.
"Для этого необходимо будет отслеживать большое количество справок, которые идут к совершенно разным получателям. Значит, система распознавания QR-кода должна быть и у работодателей, и в каждой аптеке, и в больницах – везде, где она может быть необходима. Таким образом, речь идет о том, что нужно охватить программным обеспечением и доступом к базе фактически все организации", – пояснил эксперт.
Саверский добавил, что рынок поддельных справок достаточно большой и спрос на них имеется, поэтому даже в случае запуска системы нелегалы могут найти способ ее обойти.
В свою очередь, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов уверен, что если цифровая база медицинских справок будет создана, то в первое время ее работы нельзя исключать сбоев и накладок, как и в любой электронной системе.
"Должно пройти какое-то время, чтобы все это начало работать. До того момента возможны различные инциденты: что-то потерялось, какая-то справка не так учлась и так далее", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.
Кроме того, по его словам, пока продолжается дискуссия о том, какая система защиты наиболее надежна – QR-коды или цифровые метки (Data Matrix), которые сейчас используют для маркировки лекарств.