Эксперты оценили предложение наносить на медсправки QR-коды

В Госдуме предложили создать единую цифровую базу медицинских справок, чтобы можно было проверять их подлинность. Предполагается, что специально для этого на документы будут наносить QR-коды. Выясняем, помогут ли такие меры сократить число мошенников, предлагающих приобрести фиктивные бумаги.



Электронная база справок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать единую электронную базу медицинских справок. Свою инициативу он собирается направить главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Предполагается, что в электронном каталоге должны регистрироваться все цифровые копии справок как государственных, так и частных клиник. Для проверки их подлинности на медицинские документы будут наносить QR-коды.

Также в письме депутат обратил внимание, что сейчас в интернете регулярно появляются мошеннические сайты, которые предлагают россиянам приобрести справки без посещения врачей.





Иван Сухарев депутат Госдумы В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания электронной базы медицинских справок, а также системы верификации бумажных документов с помощью QR-кодов.

В середине октября Росздравнадзор опечатал частную столичную клинику, которая незаконно выдавала справки об отсутствии COVID-19. Специалисты надзорного ведомства установили, что сотрудники медорганизации, проводя экспресс-тесты на антитела, выдавали клиентам справки об отсутствии коронавирусной инфекции в течение 15 минут. В документе же было указано, что проверяли пациентов с помощью метода ПЦР (полимеразной цепной реакции), результаты которого за такое короткое время не устанавливаются.



Помогут ли QR-коды убрать фиктивные справки?

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов признал, что существует проблема поддельных медицинских справок и ее надо решать. При этом, по его словам, такая система может способствовать утечке персональных данных, чего нельзя допустить.

"Проблему надо решать, но я не уверен в полной безопасности и эффективности предлагаемого метода", – добавил депутат.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал Москве 24, что запустить цифровую базу медицинских справок будет достаточно сложно.

"Для этого необходимо будет отслеживать большое количество справок, которые идут к совершенно разным получателям. Значит, система распознавания QR-кода должна быть и у работодателей, и в каждой аптеке, и в больницах – везде, где она может быть необходима. Таким образом, речь идет о том, что нужно охватить программным обеспечением и доступом к базе фактически все организации", – пояснил эксперт.

Саверский добавил, что рынок поддельных справок достаточно большой и спрос на них имеется, поэтому даже в случае запуска системы нелегалы могут найти способ ее обойти.

В свою очередь, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов уверен, что если цифровая база медицинских справок будет создана, то в первое время ее работы нельзя исключать сбоев и накладок, как и в любой электронной системе.

"Должно пройти какое-то время, чтобы все это начало работать. До того момента возможны различные инциденты: что-то потерялось, какая-то справка не так учлась и так далее", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Государству приходится изобретать множество различных вещей для борьбы с мошенниками, чтобы минимизировать неправомерные выплаты денег, выдачу лекарств и так далее. Мошенники в свою очередь будут изобретать все новые и новые средства, чтобы продолжить свой бизнес. Эта "гонка вооружений" может долго продолжаться.

Кроме того, по его словам, пока продолжается дискуссия о том, какая система защиты наиболее надежна – QR-коды или цифровые метки (Data Matrix), которые сейчас используют для маркировки лекарств.