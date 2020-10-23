В Госдуме оценили идею проверять медицинские справки с помощью QR-кодов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал предложение создать единую электронную базу медицинских справок и систему их верификации с помощью QR-кодов, сообщает RT.
Он признал, что существует проблема поддельных медицинских справок, и, по его мнению, ее надо решать.
"Мой коллега предложил один из путей решения этой проблемы – сделать единую базу, QR-коды", – подчеркнул Тумусов.
Он обратил внимание, что это решение сперва может показаться провальным, однако оно может способствовать утечке персональных данных, чего нельзя допустить.
Таким образом, парламентарий усомнился в полной безопасности и эффективности предлагаемого метода.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать единую цифровую базу медицинских справок, чтобы появилась возможность проверять их достоверность.
Сухарев обратил внимание на обилие мошеннических сайтов, которые предлагают россиянам приобрести справки без посещения врачей. По мнению депутата, система электронной верификации медицинской документации позволила бы кардинально решить проблему. Он предлагает вносить в базу цифровые дубликаты справок от частных и государственных медучреждений, а также снабжать их QR-кодами.
За счет этих мер, подчеркивает Иван Сухарев, можно было бы оперативно проверять, является ли предоставленная справка действительной.
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