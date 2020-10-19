Суд арестовал выдавшего справки нижегородскому стрелку врача

09:42
Фото: AP Photo/Roman Yarovitcin
Врач, который выдавал справки устроившему стрельбу в поселке Большеорловском Нижегородской области, арестован. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции региона.
"Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки Борскому стрелку", – говорится в сообщении.
Отмечается, что он подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при выдаче разрешения на оружие в связи с инцидентом. В ведомстве отмечали, что лицензию стрелявший получил фактически без медицинского освидетельствования. В то же время в Росгвардии сообщали, что подозреваемый владел оружием на законных основаниях.
Инцидент произошел 12 октября возле одной из остановок в поселке Большеорловском. Мужчина открыл огонь по рейсовому автобусу и находившимся рядом людям. В результате инцидента погибли три человека. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Позднее подозреваемый был найден мертвым.
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