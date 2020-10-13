В Росгвардии заявили, что устроивший стрельбу под Нижним Новгородом владел оружием законно

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Подозреваемый в тройном убийстве в поселке Большорловское Нижегородской области владел оружием на законных основаниях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

"Разрешительные документы на приобретение, хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия были выданы в полном соответствии с требованиями законодательства РФ об оружии", – отметили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при выдаче разрешения на оружие подозреваемому в тройном убийстве. Сообщалось, что он получил его фактически без медицинского освидетельствования.

Инцидент произошел 12 октября возле одной из остановок в поселке Большеорловское. Мужчина открыл огонь по рейсовому автобусу и находившимся рядом людям. В результате инцидента погибли три человека.

Еще трое пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что они находятся в больницах в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что они были прооперированы.

Позднее подозреваемый был найден мертвым. Труп обнаружили сотрудники полиции и Росгвардии.

Следственный комитет завел уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал изучить все версии убийства трех человек и оперативно доложить об обстоятельствах происшествия.