Бастрыкин потребовал изучить все версии убийства трех человек под Нижним Новгородом

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал изучить все версии убийства трех человек на остановке в поселке Большеорловском Нижегородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все версии произошедшего", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что Бастрыкин также потребовал выяснить мотив совершения преступления. Кроме того, глава ведомства поручил оперативно доложить об обстоятельствах происшествия и о предпринимаемых мерах.

Инцидент произошел в понедельник, 12 октября, возле одной из остановок в поселке Большеорловское. Сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу. Согласно предварительной информации, в результате инцидента погибли четыре человека, в том числе бабушка стрелка.

В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия. К поиску стрелка подключены группы ОМОН и СОБР.