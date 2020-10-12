Раненная в результате стрельбы под Нижним Новгородом бабушка стрелка скончалась – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Раненная в результате инцидента со стрельбой на остановке в поселке Большеорловское пожилая женщина скончалась, сообщает местный портал "Нижний Новгород. Онлайн".

Предполагается, что погибшая – бабушка 18-летнего местного жителя, устроившего стрельбу. По некоторым данным, причиной вооруженного нападения мог стать конфликт мужчины со своей пожилой родственницей.

Инцидент произошел возле одной из остановок. Сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу, остановившемуся на остановке. Отмечалось, что погибли три человека и еще трое получили ранения.

В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия. К поиску стрелка подключены группы ОМОН и СОБР.