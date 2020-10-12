Очевидец рассказал о стрельбе в Нижегородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очевидец стрельбы в Нижегородской области рассказал Москве 24, что происходило на месте происшествия. По словам Александра, он находился в соседнем доме от места ЧП.

"Раненых увезли, дороги перекрыты, всех по домам разогнали. Тут все друг друга знают, ранил свою бабушку и троих прохожих, попал дробью в автобус № 107, убил троих", – сказал Александр, добавив, что одного погибшего знал лично.

В связи с происшествием МВД попросило соблюдать осторожность, так как подозреваемый не был задержан. Полицейские попросили откликнуться тех, кто имеет какие-то сведения об инциденте и злоумышленнике. По некоторым данным, стрелявший убежал в лес. Предполагается, что он имел при себе ружье и рюкзак.

Ранее говорилось, что неизвестный обстрелял рейсовый автобус на остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области. Согласно предварительным данным, погибли четыре человека. Кроме того, есть информация, что еще трое получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

СК уже возбудил уголовное дело по статье ""Убийство двух и более лиц". На место прибыла следственная группа. Она проводит комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.