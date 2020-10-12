СК возбудил уголовное дело после убийства трех человек в Нижегородской области

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек в поселке Большеорловское Нижегородской области. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

"По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями", – говорится в сообщении.

Добавляется, что на место прибыла следственная группа. Она проводит комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

В настоящий момент сотрудники полиции продолжают оперативно-разыскные мероприятия. В правоохранительных органах призвали местных жителей соблюдать осторожность.

В СМИ появилась информация, согласно которой обстрел совершил 18-летний местный житель. Сообщалось, что перед совершением преступления он убил свою бабушку.

Злоумышленник расстрелял рейсовый автобус, находившийся на остановке. В результате происшествия погибли три человека. Еще трое были ранены, их госпитализировали. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.