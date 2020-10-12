Полиция ищет открывшего стрельбу по остановке и автобусу в Нижегородской области

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Полицейские разыскивают обстрелявшего остановку и автобус мужчину в поселке Большеорловское Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МВД РФ по Нижегородской области.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу в сторону остановки общественного транспорта и маршрутного автобуса в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся", – заявили в ведомстве.

В МВД также призвали соблюдать осторожность в связи с тем, что вооруженный преступник пока еще не задержан. Полиция попросила откликнуться тех, кто имеет какие-то сведения об инциденте и злоумышленнике.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял рейсовый автобус на остановке. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Также сообщается, что еще трое пострадали и были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По некоторым данным, стрелявший убежал в лес. Предполагается, что он имел при себе ружье и рюкзак.