В Дагестане ликвидированы двое мужчин, стрелявших по полиции из машины

Фото: телеграм-канал ОПЕР Слил

В Дагестане двое неизвестных начали стрельбу по наряду полиции из машины. В результате возникшей перестрелки мужчины были ликвидированы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, полицейские попытались остановить машину для проверки. Сразу после этого из салона был открыт огонь.

"Ответным огнем нейтрализованы двое мужчин, находившихся в машине. Полицейские не пострадали", – отметил собеседник.

Ранее в Мексике группа сотрудников полиции попала в засаду в муниципалитете Эль-Мескиталь. Сообщается, что 8 полицейских направлялись на службу в столицу штата на автомобиле. На одном из поворотов правоохранители были атакованы неизвестными вооруженными людьми.

Полицейские смогли вызвать подкрепление. Оно помогло отразить нападение. Однако в результате перестрелки погибли 6 полицейских. Еще 7 сотрудников правопорядка были ранены.

