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В мире

01:11

Шесть полицейских погибли в перестрелке в Мексике

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

6 полицейских погибли в перестрелке в Мексике. Об этом пишет РИА Новости.

По данным прокуратуры штата Дуранго, группа сотрудников полиции попала в засаду в муниципалитете Эль-Мескиталь. Сообщается, что 8 полицейских направлялись на службу в столицу штата на автомобиле. На одном из поворотов правоохранители были атакованы неизвестными вооруженными людьми.

Полицейские смогли вызвать подкрепление. Оно помогло отразить нападение.

В результате перестрелки погибли 6 полицейских. Еще 7 сотрудников правопорядка были ранены.

"Еще двое гражданских лиц погибли в ходе столкновения", – рассказала глава прокуратуры штата Дуранго Рут Медина Алеман.

Раненые сотрудники полиции были доставлены в больницы штата Дуранго на самолете. Сейчас их состояние не вызывает опасений.

На месте перестрелки были оставлены 6 машин. В некоторых из них нашли следы крови. Предполагается, что раненых и мертвых преступников забрали с места атаки их подельники.

Ведется розыск злоумышленников.

Ранее шестеро полицейских погибли при нападении вооруженных преступников в Мексике. Еще пятеро стражей порядка получили ранения.

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