Останки около 100 человек нашли в тайных могилах в Мексике – СМИ

Фото: официальный Twitter-аккаунт Sembrando Comunidad

Останки около 100 человек нашли в тайных могилах в Мексике. Об этом пишет РИА Новости.

По данным местных СМИ, находку сделали поисковые отряды в штате Гуанахуато к северо-западу от Мехико. Уточняется, что захоронения обнаружили в субботу в районе плотины Конехо.

"Около 100 тел были обнаружены в восьми тайных могилах", – сообщает местный телеканал 24 Horas.

Руководство государственного движения жертв насилия в Гуанахуато Sembrando Comunidad выразило надежду, что власти помогут идентифицировать найденные тела. Останки планируется отправить в лабораторию прокуратуры штата.

Гуанахуато является лидером в Мексике по числу умышленных убийств. С января по август текущего года в штате было убито свыше 3 тысяч человек.

Ранее жители Подмосковья обнаружили в лесу человеческий череп. Находку сделали в двух километрах от садового товарищества "Росинка" в городе Шатура.