Останки около 100 человек нашли в тайных могилах в Мексике – СМИ

06:26
Фото: официальный Twitter-аккаунт Sembrando Comunidad
Останки около 100 человек нашли в тайных могилах в Мексике. Об этом пишет РИА Новости.
По данным местных СМИ, находку сделали поисковые отряды в штате Гуанахуато к северо-западу от Мехико. Уточняется, что захоронения обнаружили в субботу в районе плотины Конехо.
"Около 100 тел были обнаружены в восьми тайных могилах", – сообщает местный телеканал 24 Horas.
Руководство государственного движения жертв насилия в Гуанахуато Sembrando Comunidad выразило надежду, что власти помогут идентифицировать найденные тела. Останки планируется отправить в лабораторию прокуратуры штата.
Гуанахуато является лидером в Мексике по числу умышленных убийств. С января по август текущего года в штате было убито свыше 3 тысяч человек.
Ранее жители Подмосковья обнаружили в лесу человеческий череп. Находку сделали в двух километрах от садового товарищества "Росинка" в городе Шатура.
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