В пещере Италии нашли кости древнейшей домашней собаки

Фото: Siena University
Археологи из Университета Сиены раскопали останки животного, которое может быть одной из первых в мире одомашненных собак, сообщает "Мир 24".
Общеизвестный факт, что собаки уже несколько тысячелетий живут рядом с людьми, однако историки до сих пор не изучили, как и когда произошло их приручение.
Есть теория, что домашние собаки произошли от волков, которые с голоду стали падальщиками, а затем стали искать пищу возле человеческих поселений и постепенно там прижились. Некоторые ученые считают, что люди и волки объединились, чтобы охотиться на дичь.
Итальянские исследователи надеются, что сохранившиеся кости одной из первых домашних собак, которым от 14 до 20 тысяч лет, помогут найти окончательный ответ. Обнаружили их в двух палеолитических пещерах на юге Италии – пещере Пагличчи и пещере Романелли.
Самые древние останки одомашненных собак нашли в Центральной Европе. Им 16 тысяч лет. Не исключается, что последняя находка еще старше. Найденная собака близка к домашним псам из Германии, которые жили около 14 тысяч лет назад. Это показывает, что они произошли из одной популяции.
Согласно исследованиям, домашняя собака была мельче дикого волка. Генетически они стали разделяться примерно 20–30 тысяч лет назад, и одомашнивание сыграло ключевую роль в этом процессе.
Как стало известно ранее, специалисты Института археологии Российской академии наук, возобновившие в июле раскопки на территории Кремля, нашли предметы, которые в XV-XIV веках принадлежали знати высокого ранга.
В числе новых находок – уникальная коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей, связанных с обиходом московской элиты XIV-XV веков. Это порядка 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389–1425), свинцовые пломбы для опечатывания товаров, стиль для письма на бересте и воске редкой формы.
Археологи обнаружили на территории Кремля новые артефакты
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