Жители Подмосковья нашли в лесу человеческий череп

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители города Шатура, который располагается в Московской области, случайно обнаружили человеческий череп в лесу, сообщают "Дни.ру".

Находку горожане сделали в двух километрах от садового товарищества "Росинка" во время прогулки за грибами.

При этом череп был без повреждений. В настоящее время устанавливается личность погибшего. Также будут проведены криминалистическая и генетические экспертизы.

Ранее в Красноярске задержали мужчину с человеческими останками в багаже. Это произошло, когда он заходил в здание вокзала. Просветив сумку на ленте-транспортере, сотрудники безопасности обнаружили на экране упакованные кости.

