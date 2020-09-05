Мужчина раскапывал могилы под Красноярском и продавал кости, выдавая их за мощи

16:50
Фото: телеграм-канал "Подъем"
В Красноярске задержали мужчину с человеческими останками в багаже. Это произошло, когда он заходил в здание вокзала. Просветив сумку на ленте-транспортере, сотрудники безопасности обнаружили на экране упакованные кости.
Об этой истории стало известно из рассказа местного адвоката Екатерины Калядиной, которая поделилась подробностями произошедшего на своей странице в Instagram.
На вокзале мужчину в караульной комнате попросили открыть сумку. В ней действительно оказались человеческие череп и кости.
Сразу после этого на место прибыли сотрудники полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Сам 45-летний мужчина признался в том, что раскапывал могилы в Енисейске, а после, притворившись священнослужителем, продавал их в Санкт-Петербурге, выдавая за мощи святых.
Ранее в Ростове-на-Дону местный пранкер Иван Сычев решил разыграть прохожих. Загримировавшись под зомби, он притворялся фельдшером скорой помощи. На спецмашине с включенными маячками и сиреной он подъезжал в людные места и на общественные остановки и выходил из автомобиля в образе врача-зомби.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: