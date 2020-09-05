Мужчина раскапывал могилы под Красноярском и продавал кости, выдавая их за мощи

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Красноярске задержали мужчину с человеческими останками в багаже. Это произошло, когда он заходил в здание вокзала. Просветив сумку на ленте-транспортере, сотрудники безопасности обнаружили на экране упакованные кости.

Об этой истории стало известно из рассказа местного адвоката Екатерины Калядиной, которая поделилась подробностями произошедшего на своей странице в Instagram.

На вокзале мужчину в караульной комнате попросили открыть сумку. В ней действительно оказались человеческие череп и кости.

Сразу после этого на место прибыли сотрудники полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Сам 45-летний мужчина признался в том, что раскапывал могилы в Енисейске, а после, притворившись священнослужителем, продавал их в Санкт-Петербурге, выдавая за мощи святых.

Ранее в Ростове-на-Дону местный пранкер Иван Сычев решил разыграть прохожих. Загримировавшись под зомби, он притворялся фельдшером скорой помощи. На спецмашине с включенными маячками и сиреной он подъезжал в людные места и на общественные остановки и выходил из автомобиля в образе врача-зомби.

