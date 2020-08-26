Подозреваемого в мошенничестве россиянина экстрадировали в РФ с Кипра

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Россиянин, подозреваемый в мошенничестве, был экстрадирован в Россию из Республики Кипр вывозным рейсом "Аэрофлота", передает ТАСС.

"При содействии представителя российского МВД на Кипре состоялась экстрадиция гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ", – сообщили в пресс-службе российского посольства в Никосии.

Названная часть упомянутой статьи УК РФ касается причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. Представитель пресс-службы уточнила, что подозреваемый скрывался от органов суда и следствия, его имя не указывается.

В июне Армения организовала экстрадицию Роланди Азова, обвиняемого в мошенничестве, по требованию Генпрокуратуры России. По версии следствия, он получил от знакомого в Ростове-на-Дону 766 тысяч рублей. Соглашение между сторонами подразумевало поставки продовольствия из Греции в Россию, но Азов скрылся с деньгами.

В 2019 году суд в Италии постановил экстрадировать в США арестованного по запросу американских властей менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Его задержали в Неаполе, Минюст США обвиняет россиянина в промышленном шпионаже.

В РФ бывший топ-менеджер объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.