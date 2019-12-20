Суд в Италии постановил экстрадировать в США арестованного россиянина

Фото: Центр стратегических разработок в гражданской авиации

Суд в Италии постановил экстрадировать в США арестованного по запросу американских властей менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Об этом сообщает РИА Новости.

У стороны защиты есть 15 суток на обжалование этого решения в Кассационном суде страны.

Россиянина задержали 30 августа текущего года в Неаполе. Минюст США обвиняет Коршунова в промышленном шпионаже. В России бывший топ-менеджер объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.

В России Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы. Москва также добивается его экстрадиции. Этот вопрос будет рассматривать министр юстиции Италии.

ОДК является одной из структур "Ростеха". Она производит двигатели для военной и гражданской авиации.

Ранее суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы. При этом в счет тюремного срока пойдет уже отбытый срок. Россиянин выйдет на свободу через несколько месяцев. Мужчину обвиняли в продаже личной информации клиентов банков на черном рынке.

