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Происшествия

14:12

Суд заочно арестовал задержанного в Италии Коршунова

суды происшествия

Фото: Центр стратегических разработок в гражданской авиации

Басманный суд Москвы заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала она.

Коршунова, по данным суда, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск. Теперь правоохранители могут добиваться его экстрадиции в Россию.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Неаполя по запросу США был задержан директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов.

Он обвиняется в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании. Россиянину грозит до 10 лет тюрьмы.

ОДК является одной из структур "Ростеха". Она производит двигатели для военной и гражданской авиации.

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