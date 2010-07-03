К задержанному в Италии россиянину пустили дипломатов

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Российские дипломаты получили доступ к задержанному в Неаполе сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александру Коршунову.

"30 августа арестован гражданин России на основании международного ордера, выданного США. Сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина и получили консульский доступ к задержанному", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы МИД РФ.

По данным СМИ, мужчину подозревают в экономическом шпионаже.

На ситуацию уже отреагировал Владимир Путин. Он выразил уверенность в невиновности Коршунова.

"Его обвиняют в краже каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции", – цитирует РИА Новости президента.

Ранее агенты ФБР задержали на Северных Марианских островах гражданина РФ Дмитрия Макаренко. В ордере на арест правонарушение описывается как "сговор с целью вывоза оборонной продукции без лицензии и отмывания денег". Ему вменяют в вину 8 преступных эпизодов, среди которых то, что он якобы пытался вывезти из США в Россию ружейные прицелы ночного видения, тепловизионные монокуляры двойного назначения и капсулы для боеприпасов.

