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19:54

Россиянина задержали в Тихом океане по запросу США

происшествия за рубежом

19:54

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Фото: depositphotos/eabff

Агенты ФБР задержали на Северных Марианских островах гражданина РФ Дмитрия Макаренко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы американской судебной базы.

Северные Марианские острова – территория, ассоциированная с США.
В ордере на арест правонарушение описывается как "сговор с целью вывоза оборонной продукции без лицензии и отмывания денег".

Макаренко грозит до 45 лет лишения свободы. Ему вменяют в вину 8 преступных эпизодов, среди которых то, что он якобы пытался вывезти из США в Россию ружейные прицелы ночного видения, тепловизионные монокуляры двойного назначения и капсулы для боеприпасов.

МИД России заявил, что США не уведомили Москву в трехдневный срок о задержании россиянина. Посольство РФ узнало о случившемся только от его родственников. Также посольство заявило, что это является нарушением двусторонней Консульской конвенции. Самого Макаренко уже этапировали во Флориду.

Летом 2017 года россиянина Александра Винника задержали в Греции по запросу США. Там его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Россия добивается выдачи своего гражданина.

происшествия за рубежом

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