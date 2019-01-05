Россиянина задержали в Тихом океане по запросу США

Агенты ФБР задержали на Северных Марианских островах гражданина РФ Дмитрия Макаренко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы американской судебной базы.
Северные Марианские острова – территория, ассоциированная с США. В ордере на арест правонарушение описывается как "сговор с целью вывоза оборонной продукции без лицензии и отмывания денег".
Макаренко грозит до 45 лет лишения свободы. Ему вменяют в вину 8 преступных эпизодов, среди которых то, что он якобы пытался вывезти из США в Россию ружейные прицелы ночного видения, тепловизионные монокуляры двойного назначения и капсулы для боеприпасов.
МИД России заявил, что США не уведомили Москву в трехдневный срок о задержании россиянина. Посольство РФ узнало о случившемся только от его родственников. Также посольство заявило, что это является нарушением двусторонней Консульской конвенции. Самого Макаренко уже этапировали во Флориду.
Летом 2017 года россиянина Александра Винника задержали в Греции по запросу США. Там его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Россия добивается выдачи своего гражданина.
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