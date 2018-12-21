Александра Винника госпитализировали в тюремную больницу в Греции

Россиянина Александра Винника срочно положили в тюремную больницу в Греции, передает ТАСС.
Руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов заявил, что пока ему неизвестны причины госпитализации. Возможно, это связано с проводящейся Винником уже 26-й день голодовкой, добавил он.
Винника задержали в Греции летом 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос на экстрадицию направила Франция. Теперь процесс по делу ведет прокуратура города Салоники.
Задержанный подтвердил, что был экспертным специалистом и занимался обменом криптовалют, но обвинения в мошенничестве отрицает. Винник объявил голодовку, потому что понял, что его лишили права на защиту во Франции и в Греции, пояснил Мусатов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.