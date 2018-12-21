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21 декабря, 18:34

Александра Винника госпитализировали в тюремную больницу в Греции

происшествия

21 декабря, 18:34

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Фото: ТАСС/Юрий Малинов

Россиянина Александра Винника срочно положили в тюремную больницу в Греции, передает ТАСС.

Руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов заявил, что пока ему неизвестны причины госпитализации. Возможно, это связано с проводящейся Винником уже 26-й день голодовкой, добавил он.

Винника задержали в Греции летом 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос на экстрадицию направила Франция. Теперь процесс по делу ведет прокуратура города Салоники.

Задержанный подтвердил, что был экспертным специалистом и занимался обменом криптовалют, но обвинения в мошенничестве отрицает. Винник объявил голодовку, потому что понял, что его лишили права на защиту во Франции и в Греции, пояснил Мусатов.

происшествия

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