Задержанному в Италии Александру Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Центр стратегических разработок в гражданской авиации

В Минюсте США объяснили суть претензий к задержанному в Италии топ-менеджеру Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александру Коршунову.

"Александру Юрьевичу Коршунову, которому 57 лет, и Маурицио Паоло Бьянки, которому 59 лет, предъявлены обвинения в обвинительном заключении от 21 августа. Их обвиняют в США в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании... это наказывается сроком до 10 лет тюрьмы", – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Неаполя по запросу США был задержан директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов.

На ситуацию уже отреагировал Владимир Путин. Он выразил уверенность в невиновности гражданина РФ.

"Его обвиняют в краже каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции", – цитирует РИА Новости президента.

ОДК является одной из структур "Ростеха". Она производит двигатели для военной и гражданской авиации.

