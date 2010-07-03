Задержанному в Италии Александру Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

05 сентября, 22:53
05 сентября, 22:53
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Фото: Центр стратегических разработок в гражданской авиации
В Минюсте США объяснили суть претензий к задержанному в Италии топ-менеджеру Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александру Коршунову.
"Александру Юрьевичу Коршунову, которому 57 лет, и Маурицио Паоло Бьянки, которому 59 лет, предъявлены обвинения в обвинительном заключении от 21 августа. Их обвиняют в США в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании... это наказывается сроком до 10 лет тюрьмы", – цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Неаполя по запросу США был задержан директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов.
На ситуацию уже отреагировал Владимир Путин. Он выразил уверенность в невиновности гражданина РФ.
"Его обвиняют в краже каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции", – цитирует РИА Новости президента.
ОДК является одной из структур "Ростеха". Она производит двигатели для военной и гражданской авиации.
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