Обвиняемого в крупном мошенничестве экстрадировали в Россию

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Правоохранительные органы Армении организовали экстрадицию Роланди Азова, обвиняемого в мошенничестве, по требованию Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщает RT.

По версии следствия, Азов получил от знакомого в Ростове-на-Дону 766 тысяч рублей. Соглашение между сторонами подразумевало поставки продовольствия из Греции в Россию, однако Азов скрылся с деньгами.

Обвинение мужчине предъявлено по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса России.

Местонахождение подозреваемого на территории Республики Армения было установлено в ноябре 2019 года. Запрос Генпрокуратуры РФ на экстрадицию удовлетворили в декабре того же года.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал нового фигуранта по делу экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Решение распространяется на Константина Тяна, которого подозревают в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.

