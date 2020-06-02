Создателя бренда "Довгань" могут арестовать по делу о мошенничестве

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Следователь подал ходатайство в суд об аресте создателя брендов "Довгань" и "Смак" Германа Лиллевяли. Об этом сообщает ТАСС.

Предпринимателя обвиняют в крупном мошенничестве. Дело рассматривается в Хорошевском суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Лиллевяли меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", – сообщили в пресс-службе учреждения.

В 2013 году Герман Лиллевяли создал инвестиционную компанию Financial Group, работающую в сфере рыночно-нейтральных стратегий. Партнерами компании стали фирмы "Анкор инвест" и "Столичная финансовая группа".

В мае 2020 года стало известно об уголовном деле в отношении пяти менеджеров "Анкор инвест". Их подозревают в хищении средств инвесторов, при этом организатором преступления называют Лиллевяли.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал нового фигуранта по делу экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова – Константина Тяна. В настоящий момент он находится в международном розыске. Мужчину обвиняют в участии в преступном сообществе и мошенничестве.

