Создателя бренда "Довгань" могут арестовать по делу о мошенничестве

11:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователь подал ходатайство в суд об аресте создателя брендов "Довгань" и "Смак" Германа Лиллевяли. Об этом сообщает ТАСС.
Предпринимателя обвиняют в крупном мошенничестве. Дело рассматривается в Хорошевском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Лиллевяли меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", – сообщили в пресс-службе учреждения.
В 2013 году Герман Лиллевяли создал инвестиционную компанию Financial Group, работающую в сфере рыночно-нейтральных стратегий. Партнерами компании стали фирмы "Анкор инвест" и "Столичная финансовая группа".
В мае 2020 года стало известно об уголовном деле в отношении пяти менеджеров "Анкор инвест". Их подозревают в хищении средств инвесторов, при этом организатором преступления называют Лиллевяли.
Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал нового фигуранта по делу экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова – Константина Тяна. В настоящий момент он находится в международном розыске. Мужчину обвиняют в участии в преступном сообществе и мошенничестве.
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