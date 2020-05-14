ФСБ инициировала обыск в доме зампреда пензенского правительства

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Сотрудники ФСБ проводят обыски по месту жительства заместителя правительства Пензенской области, министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова. Об этом сообщает РИА Новости.

"У министра сельского хозяйства Бурлакова проводится ряд следственных действий в связи с возбужденным уголовным делом в отношении группы лиц по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств", – сообщили в пресс-службе силовой структуры.

В ФСБ также подчеркнули, что пока обысков в министерстве не ведется. Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, которая отметила, что Минсельхоз области является самостоятельным органом исполнительной власти региона.

В феврале текущего года за мошенничество судили заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова. Мужчина признал вину в хищении свыше 20 миллионов рублей из бюджета.

