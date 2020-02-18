Суд оставил в силе приговор Горрингу за мошенничество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Военный суд в Москве оставил без изменений приговор бывшему первому заместителю директора АО "Росгеология" Руслану Горрингу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Второго западного окружного военного суда Ирину Жирнову.

Обвиняемого приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. По версии следствия, Горринг получил 19 миллионов рублей от директора ООО "Эко-Транс" за предоставление беспрепятственного осуществления коммерческой деятельности на территории Ленинского района Подмосковья.

После задержания Горринг признал вину и сотрудничал со следствием, однако затем он сбежал, изменив фамилию и отчество.

В марте 2019 года он был задержан сотрудниками ФСБ и полиции. 11 декабря Горринга осудили на 3,5 года лишения свободы.