Экс-депутата Волчека заподозрили в попытке мошенничества на 8 млн рублей

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере бывшему депутату Госдумы Денису Волчеку.
Как сообщает ТАСС, он при силовой поддержке ФСБ был доставлен из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных действий.
По данным СК, Волчек обещал столичному предпринимателю за 8 миллионов рублей решить вопрос с уголовным делом, фигурантом которого тот мог стать.
Заявителем и потерпевшим по делу является Андрей Розов. СК намерен обратиться в столичный суд для избрания Волчеку меры пресечения.
Волчек – учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания и Госдумы.
Ранее по подозрению в хищении денежных средств сотрудники ФСБ задержали депутата Заксобрания от партии "Единая Россия" Елену Маханек.