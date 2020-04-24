Экс-депутата Волчека заподозрили в попытке мошенничества на 8 млн рублей

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере бывшему депутату Госдумы Денису Волчеку.

Как сообщает ТАСС, он при силовой поддержке ФСБ был доставлен из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных действий.

По данным СК, Волчек обещал столичному предпринимателю за 8 миллионов рублей решить вопрос с уголовным делом, фигурантом которого тот мог стать.

Заявителем и потерпевшим по делу является Андрей Розов. СК намерен обратиться в столичный суд для избрания Волчеку меры пресечения.

Волчек – учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания и Госдумы.

Ранее по подозрению в хищении денежных средств сотрудники ФСБ задержали депутата Заксобрания от партии "Единая Россия" Елену Маханек.