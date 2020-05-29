Суд в Москве заочно арестовал нового фигуранта по делу экс-министра Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Басманный суд заочно арестовал нового фигуранта по делу экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает Агентство "Москва".
Мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца избрана в отношении Константина Тяна. Она будет исчисляться с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России.
Тян объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.
По сообщениям СМИ, ранее на одном из судебных заседаний следователь заявил, что фигурант дела по фамилии Тян был "главой московского офиса организованной преступной группы" под руководством Абызова.
Михаил Абызов был арестован в марте 2019 года. Считается, что с апреля 2011 по ноябрь 2014 года он возглавлял организованное им же преступное сообщество. В результате ряда махинаций он сумел похитить 4 миллиарда рублей, которые принадлежали компаниям, чьих акционеров он обманул.
Кроме Абызова, под следствием оказались его сообщники, а именно председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, бывший глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.
15 июля 2019 года Мосгорсуд признал законным арест более 925 миллионов рублей, которые находились на счетах компаний, связанных с обвиняемым. Решение было принято в связи, с тем что деньги, полученные Абызовым в результате реализации мошеннических схем, были переведены за рубеж. Всего было арестовано имущество и денежные средства на сумму более 20 миллиардов рублей.
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