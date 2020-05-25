Суд в Москве арестовал полковника ФСО по обвинению в крупном мошенничестве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд в Москве арестовал на два месяца полковника ФСО Дмитрия Ширенова. Начальник 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

По данным СМИ, в 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены контракты на поставку компьютеров и другой оргтехники на 761 и 767,1 миллиона рублей.

По версии следствия, Ширенов вступил в преступный сговор с начальником отдела комплексных закупок ФГУП СВЭКО Михаилом Третьяковым и гендиректором ООО "Парамитек" Алексеем Чернецких с целью хищения средств.

Вместе с Третьяковым они организовали проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив Чернецких победу как единственному поставщику техники и расходников.

Были заключены четыре договора на 42,4, 77,3, 60 и 54,5 миллиона рублей, при исполнении которых, по версии следствия, было похищено более 48 миллионов рублей – цены на оргтехнику для ФСО были завышены на 30%.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он обещал столичному предпринимателю за 8 миллионов рублей решить вопрос с уголовным делом, фигурантом которого тот мог стать.