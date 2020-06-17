Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

00:44

Осужденного в США программиста Лисова депортировали в Россию

за рубежом

Фото: соцсети

Гражданина России Станислав Лисов, отбывшего в США срок по обвинению в кибермошенничестве, дпортируют из Нью-Йорка вывозным рейсом "Аэрофлота".

Как сообщил РИА Новости адвокат Лисова Аркадий Бух, программист несколько дней пробыл в иммиграционной тюрьме в ожидании депортации.

По словам Буха, процедура депортации предусматривает, что Лисов останется под арестом до того момента, когда его передадут российским властям.

Он не знает, полетит ли с Лисовым агент американских правоохранительных органов, как это обычно бывает в случае депортации после отбытия наказания.

"Очень хорошую работу провело российское посольство, мы очень им благодарны, они все отлично скоординировали", – добавил адвокат.

Лисова задержали в январе 2017 года в Барселоне. Мужчину экстрадировали в США.

В февраля 2019 года он признал вину в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках. Для этого он использовал вирус-"троян" NeverQuest.

Программное обеспечение было разработано специально для получения удаленного доступа к ПК. Лисова также подозревали в продаже личной информации клиентов банков на черном рынке.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать