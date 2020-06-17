Осужденного в США программиста Лисова депортировали в Россию

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Гражданина России Станислав Лисов, отбывшего в США срок по обвинению в кибермошенничестве, дпортируют из Нью-Йорка вывозным рейсом "Аэрофлота".

Как сообщил РИА Новости адвокат Лисова Аркадий Бух, программист несколько дней пробыл в иммиграционной тюрьме в ожидании депортации.

По словам Буха, процедура депортации предусматривает, что Лисов останется под арестом до того момента, когда его передадут российским властям.

Он не знает, полетит ли с Лисовым агент американских правоохранительных органов, как это обычно бывает в случае депортации после отбытия наказания.

"Очень хорошую работу провело российское посольство, мы очень им благодарны, они все отлично скоординировали", – добавил адвокат.

Лисова задержали в январе 2017 года в Барселоне. Мужчину экстрадировали в США.

В февраля 2019 года он признал вину в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках. Для этого он использовал вирус-"троян" NeverQuest.

Программное обеспечение было разработано специально для получения удаленного доступа к ПК. Лисова также подозревали в продаже личной информации клиентов банков на черном рынке.