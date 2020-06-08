В Берлине по запросу США арестовали диджея Дениса Казначеева

Фото: facebook.com/denis.kaznacheev

Российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине, арестован в Германии по запросу США за кибермошенничество. Как сообщает ТАСС, он обвиняется в отмывании более 1 миллиона долларов в даркнете в период с 2010 по 2020 год.

Вашингтон требует его экстрадиции. Музыкант категорически отвергает вину и утверждает, что его ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете) был украдены и использованы для преступной деятельности.

Сейчас Казначеев находится в германской тюрьме. В ходе допроса он пояснил, что не знает никого из предполагаемых соучастников "российской кибермафии" и не имеет никакого отношения к сути инкриминируемых ему преступлений.

Казначеев родился в 1983 году в Кемеровской области. Он создает электронную музыку под псевдонимом Guttersnipe. Ранее стало известно, что в Москве погиб адвокат обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Александра Винника.