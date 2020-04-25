В Москве погиб адвокат обвиняемого в киберпреступлениях Винника

Фото: ТАСС/Юрий Малинов

Адвокат Тимофей Мусатов, защищавший Александра Винника, погиб в Москве в возрасте 50 лет. Как сообщили ТАСС в адвокатской конторе, в которой работал юрист, произошел несчастный случай.

"Пока это все, что мы можем сообщить", – сказал собеседник агентства. Новый защитник Винника будет выбираться по согласованию с самим подзащитным, его женой и родственниками.

Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США. Позже его экстрадировали во Францию, где он ждет выдачи в США. Он обвиняется в нескольких странах в киберпреступлениях.

В частности, его подозревают в организации операции по отмыванию не менее 4 миллиардов долларов. Сам Винник считает себя непричастным и не знает, почему и в чем конкретно его обвиняют.