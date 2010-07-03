Юрист рассказал, что грозит притворившемуся зомби-фельдшером пранкеру из Ростова

В соцсетях распространилось видео с пранкером из Ростова-на-Дону. Загримированный под зомби и переодетый в костюм фельдшера, он выходит из машины скорой помощи на одну из улиц города. Ростовские полицейские уже объявили в розыск шутника. Выясняем, что двигало пранкером на фоне пандемии коронавируса и нужно ли его наказывать.



Скорую вызывали?

В Ростове-на-Дону местный пранкер Иван Сычев решил разыграть прохожих. Загримировавшись под зомби, он притворялся фельдшером скорой помощи. На спецмашине с включенными маячками и сиреной он подъезжал в людные места и на общественные остановки и выходил из автомобиля в образе врача-зомби.

Кто-то из случайных зрителей смеялся и снимал происходящее на свой телефон, а кто-то реально пугался, видя в нем отсылку к коронавирусу, и пытался скорее убежать от псевдодоктора. Весь этот спектакль одного актера был снят на камеру, а потом смонтированный ролик появился на страничке блогера в Instagram.

После распространения видео в Сети им заинтересовались правоохранительные органы. Сейчас полиция разыскивает участника ролика и проводит проверку. Правоохранители опросят и других граждан, задействованных в съемках. В том числе они выясняют подробности, касающиеся использования не по назначению автомобиля скорой помощи с включенной сиреной.

В ростовском управлении здравоохранения уже пояснили, что машина скорой помощи не принадлежит городу, так как арендовать скорую в муниципальных медучреждениях невозможно.

Сам же блогер Иван Сычев заявил своим подписчикам, что не хотел поднимать тему коронавируса, а лишь пытался привлечь внимание к проблемам здравоохранения. По его словам, он решил снять ролик из-за смерти матери, у которой случился сердечный приступ, а фельдшер скорой помощи якобы не смог ей помочь и поставить верный диагноз. Пранкер утверждает, что после смерти матери обращался в Следственный комитет, МВД, Минздрав и больницу, однако ответа так и не получил.



В феврале подобный перформанс произошел в столичной подземке. В вагоне метро, следовавшем от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал на пол и изобразил припадок, его сообщники в этот момент выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. Все это произошло в начале пандемии коронавируса. Тогда полиция задержала пранкера Кароматулло Джаборова и возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Помимо этого, широкое распространение получило видео, на котором двое мужчин в желтых защитных костюмах ходили по вагонам метро на Филевской линии и нарочито кашляли. Но их появление паники не вызвало, поскольку с ними был оператор, который снимал их на камеру.



В Ростове-на-Дону полиция разыскивает фельдшера-зомби

Нужно ли наказать пранкера?

Юрист Алексей Гудас пояснил Москве 24, что в действиях пранкера, скорее всего, не было правонарушения. По его словам, все зависит от того, каким образом блогер пугал прохожих.

"Одно дело, если он просто надел маску и выходил из скорой, а люди пугались. Другое дело – если он приставал к людям и угрожал им каким-то образом, то есть у них создавалась реальная угроза жизни и здоровью. В данном случае, если он не приставал к людям, здесь нет правонарушения, потому что нет ограничений на то, в каком образе человек предстает. Ведь люди, например, снимаются во всяких зомби-триллерах, а потом идут перекусить в этом образе, в том числе по оживленным местам. Да и просто балы-маскарады проходят", – полагает юрист.

Однако тот факт, что шутник задействовал для перформанса реальную машину скорой помощи, можно посчитать неправомерным использованием спецтехники, отметил Гудас.





Алексей Гудас юрист На таком транспорте обычно возят больных. И нужно понять, был ли он на тот момент больным, был ли он трудоустроен водителем скорой или фельдшером на период своего мероприятия.

"Надо выяснить, на каком основании он находился в машине, и, если без оснований, необходимо проверить клинику, если это частная машина. Если эта машина относится к государственной службе скорой помощи, то, соответственно, нужно разбираться с фактом неправомерного использования спецтехники. Здесь уже нарушение администрации медучреждения или водителя скорой", – добавил собеседник Москвы 24.



В свою очередь, психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова считает, что пранкер мог таким образом переживать смерть близкого человека, если верить его словам.

"Есть люди, которые свое горе переживают в одиночестве, замыкаются, даже с друзьями не хотят общаться. А есть те, кто выставляет свое горе напоказ. Недавно была история, когда человек погиб, а его жена в соцсетях начала рассказывать о том, как это было во всех подробностях", – отметила психолог в разговоре с Москвой 24.





Наталья Панфилова психолог-консультант, супервизор Демонстративный тип личности всегда будет требовать каких-то таких перформансов. Для этого человека очень важно привлечь внимание общественности к своей персоне. Чтобы все соцсети замерли в ужасе от того, что он делает.

При этом, по ее словам, возможно, что пранкеры устраивают спектакли только ради того, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Однако это не значит, что они сошли с ума, просто "делают это по-своему театрально", заключила Панфилова.