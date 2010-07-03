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Общество

04 сентября, 18:19

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Юрист рассказал, что грозит притворившемуся зомби-фельдшером пранкеру из Ростова

Зомби-фельдшер на скорой: что грозит пранкеру из Ростова за пугающее шоу
общество

В соцсетях распространилось видео с пранкером из Ростова-на-Дону. Загримированный под зомби и переодетый в костюм фельдшера, он выходит из машины скорой помощи на одну из улиц города. Ростовские полицейские уже объявили в розыск шутника. Выясняем, что двигало пранкером на фоне пандемии коронавируса и нужно ли его наказывать.

Скорую вызывали?

Фото: instagram.com/ivain_sychev

В Ростове-на-Дону местный пранкер Иван Сычев решил разыграть прохожих. Загримировавшись под зомби, он притворялся фельдшером скорой помощи. На спецмашине с включенными маячками и сиреной он подъезжал в людные места и на общественные остановки и выходил из автомобиля в образе врача-зомби.

Кто-то из случайных зрителей смеялся и снимал происходящее на свой телефон, а кто-то реально пугался, видя в нем отсылку к коронавирусу, и пытался скорее убежать от псевдодоктора. Весь этот спектакль одного актера был снят на камеру, а потом смонтированный ролик появился на страничке блогера в Instagram.

После распространения видео в Сети им заинтересовались правоохранительные органы. Сейчас полиция разыскивает участника ролика и проводит проверку. Правоохранители опросят и других граждан, задействованных в съемках. В том числе они выясняют подробности, касающиеся использования не по назначению автомобиля скорой помощи с включенной сиреной.

В ростовском управлении здравоохранения уже пояснили, что машина скорой помощи не принадлежит городу, так как арендовать скорую в муниципальных медучреждениях невозможно.

Сам же блогер Иван Сычев заявил своим подписчикам, что не хотел поднимать тему коронавируса, а лишь пытался привлечь внимание к проблемам здравоохранения. По его словам, он решил снять ролик из-за смерти матери, у которой случился сердечный приступ, а фельдшер скорой помощи якобы не смог ей помочь и поставить верный диагноз. Пранкер утверждает, что после смерти матери обращался в Следственный комитет, МВД, Минздрав и больницу, однако ответа так и не получил.

В феврале подобный перформанс произошел в столичной подземке. В вагоне метро, следовавшем от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал на пол и изобразил припадок, его сообщники в этот момент выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. Все это произошло в начале пандемии коронавируса. Тогда полиция задержала пранкера Кароматулло Джаборова и возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

Помимо этого, широкое распространение получило видео, на котором двое мужчин в желтых защитных костюмах ходили по вагонам метро на Филевской линии и нарочито кашляли. Но их появление паники не вызвало, поскольку с ними был оператор, который снимал их на камеру.

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает фельдшера-зомби

Нужно ли наказать пранкера?

Юрист Алексей Гудас пояснил Москве 24, что в действиях пранкера, скорее всего, не было правонарушения. По его словам, все зависит от того, каким образом блогер пугал прохожих.

"Одно дело, если он просто надел маску и выходил из скорой, а люди пугались. Другое дело – если он приставал к людям и угрожал им каким-то образом, то есть у них создавалась реальная угроза жизни и здоровью. В данном случае, если он не приставал к людям, здесь нет правонарушения, потому что нет ограничений на то, в каком образе человек предстает. Ведь люди, например, снимаются во всяких зомби-триллерах, а потом идут перекусить в этом образе, в том числе по оживленным местам. Да и просто балы-маскарады проходят", – полагает юрист.

Однако тот факт, что шутник задействовал для перформанса реальную машину скорой помощи, можно посчитать неправомерным использованием спецтехники, отметил Гудас.

На таком транспорте обычно возят больных. И нужно понять, был ли он на тот момент больным, был ли он трудоустроен водителем скорой или фельдшером на период своего мероприятия.
Алексей Гудас
юрист

"Надо выяснить, на каком основании он находился в машине, и, если без оснований, необходимо проверить клинику, если это частная машина. Если эта машина относится к государственной службе скорой помощи, то, соответственно, нужно разбираться с фактом неправомерного использования спецтехники. Здесь уже нарушение администрации медучреждения или водителя скорой", – добавил собеседник Москвы 24.

Фото: instagram.com/ivain_sychev

В свою очередь, психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова считает, что пранкер мог таким образом переживать смерть близкого человека, если верить его словам.

"Есть люди, которые свое горе переживают в одиночестве, замыкаются, даже с друзьями не хотят общаться. А есть те, кто выставляет свое горе напоказ. Недавно была история, когда человек погиб, а его жена в соцсетях начала рассказывать о том, как это было во всех подробностях", – отметила психолог в разговоре с Москвой 24.

Демонстративный тип личности всегда будет требовать каких-то таких перформансов. Для этого человека очень важно привлечь внимание общественности к своей персоне. Чтобы все соцсети замерли в ужасе от того, что он делает.
Наталья Панфилова
психолог-консультант, супервизор

При этом, по ее словам, возможно, что пранкеры устраивают спектакли только ради того, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Однако это не значит, что они сошли с ума, просто "делают это по-своему театрально", заключила Панфилова.

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Федотов Анатолий

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