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Общество

16:53

В Ставрополе арестовали катавшегося голым по полу в магазине пранкера

общество

Фото: соцсети

Суд в Ставрополе арестовал пранкера, который в трусах катался по полу в магазине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

"Районным судом города Ставрополя молодым людям назначено наказание в виде административного ареста. Главное действующее лицо проведет под арестом 15 суток, его помощники – 5 и 10 суток", – отмечается в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек сначала разлил неизвестную жидкость на пол магазина, а потом прокатился по нему в одних трусах.

В последнее время в интернете все чаще стали появляться подобные видео. На днях широкое распространение получило видео, где мужчина в вагоне метро имитирует симптомы заражения коронавирусом. Его сообщники в это время кричали об инфекции, провоцируя панику среди пассажиров.

За подобное поведение главного участника пранка суд отправил в СИЗО на два месяца, его соучастники были также задержаны.

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