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04 сентября 2020, 07:30

Общество

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает фельдшера-зомби

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает фельдшера-зомби

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В Ростове-на-Дону мужчина пугал прохожих пранком. Блогер Иван Сычев переоделся в костюм медика и загримировался под зомби.

Для уличного представления пранкер не поскупился и даже арендовал автомобиль скорой помощи. Спектакль он объяснил обидой на врачей, которые не смогли спасти его мать. Так он решил заявить об их якобы некомпетентности после того, как не дождался ответа от СК. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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