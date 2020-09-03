Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
В Москве за сутки выявили 690 пациентов с коронавируной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 в городе составляет 5,44 на 100 тысяч человек.
По данным Росстата, по этому показателю столица находится во втором десятке среди субъектов России.
Москва входит в топ российских регионов с самым низким темпом прироста новых случаев коронавируса. Этот показатель в столице составляет 0,3%.
В целом по стране за последние 24 часа подтверждено 4 995 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрировано 1 009 995 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Московской области.
За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев. За весь период по России умерли 17 528 человек.
Эксперт рассказал о возможности повторного заражения коронавирусом
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