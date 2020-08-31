"Довод" Кристофера Нолана собрал за первую неделю проката $53 млн

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Фото: кадр из фильма "Довод", режиссер Кристофер Нолан
За первую неделю проката фильм "Довод" режиссера Кристофера Нолана собрал 53 миллиона долларов. Об этом сообщает "News.ru".
Премьера фильма состоялась в 41 стране.
Представители киноиндустрии прогнозировали сборы в размере 40 миллионов долларов. Реальный результат они назвали хорошим стартом.
"Учитывая беспрецедентные обстоятельства этого глобального релиза, мы знаем, что бежим марафон, а не спринт, и надеемся, что будем показывать картину во всем мире в течение многих недель", – рассказал председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.
Он также назвал фантастическим стартом сборы в размере 53 миллионов долларов за несколько дней.
Бюджет картины составил 200–225 миллионов долларов.
Ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма "Довод". Главными героями ленты стали Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и другие. Российская премьера состоится 3 сентября.
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