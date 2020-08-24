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В Великобритании запретили посещать остров, усеянный человеческими останками, сообщает "Экспресс газета".

Этот участок земли расположен у побережья Кента, его называют "Остров мертвецов". Более 200 лет назад там хоронили преступников, которые погибли на борту тюремных судов по пути в Австралию. Впоследствии же землю размыло водой и человеческие останки вышли на поверхность.

Недавно на остров съездила съемочная группа программы BBC Inside Out. Участники экспедиции рассказали, что они как будто побывали на съемках фильма ужасов. Они отметили, что это очень странное и сюрреалистичное зрелище, с которым впоследствии невозможно будет расстаться.

В настоящее время остров принадлежит организации Natural England. Он является заповедной зоной, поскольку на нем обитают редкие виды птиц.

Ранее в Великобритании украли целое здание. В городе Кингстон-апон-Халл злоумышленники украли деревянную пристройку длиной около 11 метров. На демонтаж здания у них ушло около шести часов.