Шотландец нашел клад времен бронзового века

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Шотландский археолог-любитель Маруиш Степьен обнаружил предметы, относящиеся к бронзовому веку, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В частности, он нашел меч, которому, по предварительным расчетам, около трех тысяч лет. Он находился в ножнах и был украшен ремнями и пряжками. Также шотландец нашел декоративную подвеску, которая прикреплялась к конской сбруе.

Предметы были найдены в ходе раскопок на территории лагеря. Степьен работает вместе со своими коллегами на протяжении месяца.

По мнению археологов, эта находка очень важна для местной науки, поскольку на территории Шотландии ранее было обнаружено очень мало предметов бронзового века.

Ранее жители села в Ямало-Ненецком округе обнаружили древние останки на берегу озера. На место отправились археологи и группа сотрудников музейно-выставочного комплекса имени Шемановского. Предполагается, что останки принадлежали мамонту.