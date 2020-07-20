В Великобритании украли целое здание

Фото: ТАСС/Peter Byrne/PA

Злоумышленники украли деревянную пристройку длиной около 11 метров в британском городе Кингстон-апон-Халл, передает BBC.

Сообщается, что двое мужчин разобрали ее в течение шести часов. Они продолжали делать это, несмотря на то, что рядом находился персонал.

Пристройка являлась частью спортивного центра. В настоящий момент полиция осуществляет поиск злоумышленников. Сообщается, что они увезли ее в белом фургоне.

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