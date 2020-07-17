Две девушки подрались из-за шоколадных яиц в Краснодаре

В Краснодаре две девушки подрались из-за шоколадных яиц

Девушки подрались в одном из магазинов Краснодара из-за школьных яиц, передает телеканал Москва 24. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения.

Одна из покупательниц украла несколько шоколадных яиц с прилавка, пока ее подруга отвлекала кассира. Продавец заметила кражу и попыталась забрать похищенное.

Потасовка затянулась и продолжилась уже на парковке у магазина. Девушки выясняли отношения на асфальте между машинами.

Ранее экс-девелопер Сергей Полонский подрался с дольщиком "Миракс групп" в башне "Федерация" комплекса "Москва-Сити". Теперь ему грозит новое уголовное преследование.